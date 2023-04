¿Cómo nació Ipetplace? Secretos de su éxito

Julio nos dijo que el sueño de emprender nació de una necesidad de salir de la zona de confort. Otros de los ingredientes fueron la ambición y el rechazo a tener que cumplir un horario. ¿Y por qué el mundo de las mascotas fue el camino escogido para emprender?

“Después de haberme graduado como ingeniero químico, trabajé en un negocio de mascotas durante 3 años. Aprendí muchas habilidades necesarias para este nicho de mercado y me gustó mucho porque veía que había una demanda creciente de los productos para mascotas; vi en el horizonte un negocio muy rentable”, explicó Julio.

Además de vender productos para mascotas, Ipetplace también da consejos muy útiles a través de sus redes sociales:

Pero más allá de ver el potencial de un nicho de mercado, otra clave para el crecimiento y empoderamiento de Ipetplace fue la llegada de un aliado estratégico que cambió para siempre el ámbito de los pagos para este emprendimiento; estamos hablando de Bold, empresa que brinda soluciones de pagos electrónicos a pequeños y medianos comercios.

“Bold nos ha permitido tener un control exacto del dinero que llega a la empresa por medio de tarjetas débito y crédito y a través de los links de pagos. Como la información es supremamente clara, podemos saber con precisión el costo de esos servicios. Asimismo, como es en línea, nos ayuda a verificar inmediatamente una transferencia o cualquier tipo de pago que nos hacen los clientes. Entonces nos da la tranquilidad de que nuestro dinero siempre nos llega y de que no hay un cobro adicional oculto”, precisó Julio.

Uno obstáculos que tiene un emprendedor es cuando aún no cuenta con personal a cargo; muchas veces cuando un negocio da sus primeros pinitos, el dueño es quien debe encargarse de casi todas las tareas, como le pasó a Julio en esta anécdota que nos contó:

“Siempre recordaré que me tocó llevar una arenera para un gato desde de Ciudad Montes, donde yo vivía en ese momento, hasta Santa Librada. Me demoré como 2 horas porque, además de la gran distancia, el otro problema era que yo no iba en una bicicleta panadera; iba en una bicicleta normal entonces con una mano agarraba uno de los manubrios y con la otra sostenía la arenera. Eso fue inolvidable”, expresó Julio, creador de Ipetplace.