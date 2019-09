El negocio seguirá, pero ahora con venta de impresiones, algo que se podría convertir en una tendencia mundial y podría revolucionar el negocio de la televisión en el mundo.

“NBC, Telemundo, una empresa Comcast, donde está Universal, no le jala más a los ratings. Valientes, esa es brava. Recuerde usted que los medios para venderse usan los ratings, si los compradores no los quieren aceptar, pues no los aceptan”, detalló Julio Sánchez Cristo, en La W.

Esa emisora se cuestiona cómo operarán ahora las centrales de medios si este cambio tiene futuro y qué opinan sobre ese tipo de decisiones.

La noticia de La W se basó en un trino que compartió el experto en marketing digital Juan Carlos Piedrahita, que en su cuenta en Twitter publicó que esta semana todas las estaciones de televisión locales de NBC y Telemundo utilizarán impresiones en lugar de puntos de ‘rating’ para medir la efectividad de las campañas publicitarias.

BREAKING: This week, all NBC and Telemundo-owned local TV stations will use impressions instead of traditional ratings points to measure an ad campaign’s effectiveness – Axios pic.twitter.com/uc9Mqk4653

— Juan Carlos Pedreira (@juancpedreira) September 10, 2019