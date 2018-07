Una cámara a bordo de la empresa de tecnología Velón muestra cuando Christopher Froome va transitando parado sobre pedales por la parte externa de la carreter cuando al parecer es cerrado por otro corredor del equipo Katusha.

De inmediato, pierde el equilibrio y se sale del camino quedando a punto de golpearse con el poste en mención, lo que habría comprometido su continuidad en la carrera.

Finalmente, el césped soporta su caída, lo que le permite terminar la primera etapa de este sábado, aunque a 51 segundos del ganador, el colombiano Fernando Gaviria.

Este es el video:

There was plenty of action in the opening stage of #TDF2018, including a crash for @TeamSky’s @chrisfroome, but fortunately the four-time Tour de France winner escaped injury and managed to limit his losses #VelonLive pic.twitter.com/UGl7fKKnjP

— Velon CC (@VelonCC) July 7, 2018