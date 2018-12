View this post on Instagram

Conozco muchas heroínas, pero ella les lleva años luz a todas. Hoy mi Tita Lilian cumple 100 años, siiii… Leyeron bien, son 100 años llenandonos de amor, sabiduría y sí que nos ha enseñado, todo su ser es la mejor forma de explicar el significado de resiliencia, ella ha afrontado pruebas inimaginables y con su corazón y mente bien puesta ha superado cada una de ellas. Te amo abue, graciasssss por ser lo que eres.