View this post on Instagram

Será que es tan difícil el 1.5 m de espacio, respeto hacia el ciclista 🚵🏼‍♀️ son vidas las que transitamos día a día. Todos con la mano en el ❣️reflexionemos y evitemos esto tan triste ☹️ puede ser alguien de nuestros seres queridos, tener calma Un par de segundos son vida. ATENCIÓN CONDUCTOR. 1.5m es poco realmente pero salva vidas. Descansa en paz Danna. Mucha fuerza fortaleza para tus seres queridos