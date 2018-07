El partido se disputará el sábado 18 o el domingo 19 de agosto, fin de semana en el que se desarrollará toda la jornada, la cual no tiene horarios establecidos hasta el momento.

La liga italiana, popularmente conocida como Serie A, presentó su calendario completo para la temporada 2018-2019, en la cual Juventus parte como uno de los favoritos para quedarse con el título.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar Barcelona recibe oferta por Yerry Mina superior a las de Manchester United y Lyon

Los demás encuentros que tendrá la fecha inaugural son los siguientes: Atalanta vs. Frosinone, Bologna vs. Spal, Empoli vs. Cagliari, Lazio vs. Nápoles, Milan vs. Genoa, Parma vs. Udinese, Sampdoria vs. Fiorentina, Sassuolo vs. Inter y Torino vs. Roma.

Por ahora, Cristiano Ronaldo está en periodo de vacaciones luego de su participación en el Mundial de Rusia 2018 con la selección de su país, con la cual llegó hasta octavos de final.