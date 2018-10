Sin embargo, el diario As recopiló las versiones señalando que los hechos ocurrieron el 13 de junio de 2009 en el ‘Palms Hotel and Casino’ de Las Vegas, Estados Unidos, en donde Kathryn Mayorga, quien acusa al futbolista lusitano, fue invitada por el popular ‘CR7’ a su bañera, pedido al que inicialmente se negó para no dañar su traje.

Sin embargo, Ronaldo insistió y dijo que le prestaría ropa, ante lo cual la entonces aspirante a modelo aceptó.

Mientras ella se cambiaba en un baño, prosigue el medio, el jugador entró y le propuso sostener relaciones sexuales en ese lugar, pero la demandante no quiso y Ronaldo la terminó violando en la cama del dormitorio.

Posteriormente, el futbolista expresó “lo siento, soy un caballero” y logró un acuerdo de silencio por 375 mil euros. Pero el abogado de la mujer dijo que ella está interesada en romper el trato debido a que lo firmó en “carecía de capacidades” por culpa del impacto del abuso sexual.

El jurista también señaló que su representada quedó con estrés postraumático, depresión mayor y pensamientos suicidas, pero que ahora sacó todo a flote gracias al movimiento #MeToo, e cual reúne a las víctimas de violencia sexual.