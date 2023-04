Michael Ortega salió por la puerta de atrás del Deportivo Cali, y recientemente se conocieron las razones por las cuáles se dio su desvinculación.

Michael Ortega ahora porta la casaca de un equipo que está jugando la Copa Libertadores: The Strongest, club dirigido por Ismael Rescalvo. El equipo de Bolivia venció 3-1 a River Plate en la primera fecha del torneo internacional, y se ilusiona con hacer una buena campaña en la Libertadores.

Ortega, perteneciente a este club, habló para los micrófonos de La Banda Deportivo, y expresó qué pasó en su salida del Deportivo Cali. “Me faltaron minutos y confianza. Tuve pocos partidos de titular. Las veces que entraba lo hacía bien; faltó respaldo del cuerpo técnico hacia mí. Tuve varios acercamientos con Dudamel. Estuvo mal. Uno no debe preguntar por qué juega o por qué no; hubo problemas personales al final. No se llegó a limar asperezas. Fue solo con el técnico.

Con mis compañeros nunca me metí. Ellos no se esperaban la decisión. Tampoco los directivos. Quedé bien con todos ellos; Me sorprendió tener problemas con Rafa y creo que a él también”, dijo Michael.

Recordemos que en su despedida, el jugador expresó por sus redes sociales lo siguiente: “Llegó el momento. Me despido sin saber cómo pagarles todo el cariño, apoyo y respeto que me hicieron sentir al regresar al equipo de ‘mis amores’, el Deportivo Cali. Es el club que me vio nacer como jugador profesional, primero en el Pascual Guerrero y hoy, en Palmaseca”.

Santiago Mejía Álvarez

Corresponsal 10 SportsCO