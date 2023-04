El Torneo WTA de Bogotá de 2023 fue el escenario del regreso al circuito para Sara Sorribes, una jugadora que llegó a ser 32 del mundo y que en su vitrina ostenta un título obtenido en Guadalajara 2021. Sin embargo, una dura lesión a finales del año pasado la hizo ausentarse de las canchas durante mas de seis meses.

“Fue una lesión difícil porque el hueso se rompió de una manera bastante fea, fue complicado y tuve que parar bastante tiempo, anduve en muletas y eso a un deportista nunca le gusta”, comentó la jugadora que sufrió una lesión en el escalafoides del pie derecho en el pasado torneo de Parma, Italia, en septiembre de 2022.

“Fue difícil. No lo voy a mentir. Porque había perdido todo el músculo, toda la forma”, agrega la jugadora que enfatiza en lo importante que fue su equipo de trabajo y las personas que la rodean para lograr una recuperación total y que gracias a eso, esta semana ha logrado volver a sentirse tenista. “Sentirme jugadora, volver a salir a una pista central, era lo que soñaba y esta semana en los calentamientos, por eso no paraba de sonreír”.

A pesar de esa mala pasada que el destino le jugó, este problema físico le sirvió como aprendizaje para su vida y su carrera. “Me ha ayudado a aprender, a ser más paciente y a mejorar en ciertos aspectos de la vida. Pasó y por suerte lo tomo con un aprendizaje, y estoy feliz de estar de vuelta”.

Sara, quien no competía desde hace seis meses, llegó a Bogotá con pocas expectativas pero con la ilusión de volver a pisar una cancha de tenis. “Estoy feliz de estar compitiendo otra vez. Muy contenta con los partidos que he ganado y me alegra mucho estar en cuartos”.

Durante la semana, Sorribes Tormo ha superado a Aliona Bolsova y Emiliana Arango, ambas en sets corridos, y ahora con la ilusión de seguir avanzando se medirá a Kamilla Rakhimova, una jugadora que dejó un dato relevante tras su clasificación a los cuartos de final de la Copa Colsanitas 2023.