Finalmente, Millonarios confirmó una decisión que no les gusta a muchos hinchas que van con niños al estadio El Campín, aunque los barristas están muy contentos con este anuncio.

Luego de más de seis años, los Comandos Azules podrán hacerse de nuevo en la tribuna norte del estadio, un lugar que consideran suyo porque lo ocuparon durante 20 años, pero del que fueron sacados para implementar la exitosa tribuna familiar.

Esta tribuna familiar fue implementada por los directivos para incentivar que los niños fueran a El Campín acompañados de un adulto responsable a un menor precio. Ellos se hacían en norte y disfrutaban del partido en un espacio seguro.

Sin embargo, el club informó que “siguiendo las indicaciones del Protocolo Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol de Bogotá, la Tribuna Lateral Norte dejará de ser Tribuna Familiar y será asignada como Tribuna Popular”.

Millonarios FC informa que siguiendo las indicaciones del Protocolo Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol de Bogotá, la Tribuna Lateral Norte dejará de ser Tribuna Familiar y será asignada como Tribuna Popular. (1/2) pic.twitter.com/t1dVUGYaG7 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) February 16, 2023

Este documento es hecho por la Alcaldía de Bogotá que respalda el regreso de los Comandos Azules a este sector del estadio. En diálogo con El Tiempo, el secretario de gobierno de Bogotá, Felipe Jiménez, dijo: “Para nuestro gobierno no hay hinchadas rivales: podemos compartir espacios en los estadios, independientemente la camisa que portemos. Este año, tal y como se ha hecho en muchos años, las tribunas lateral sur y norte son las que, al tener la mejor infraestructura y mejores condiciones de seguridad, albergaran las barras populares de equipos bogotanos y equipos visitantes”.

La decisión no es del agrado de Enrique Camacho y los directivos del equipo embajador, que en el mismo medio de comunicación dieron su postura oficial sobre este tema. “Para mí lo más importante de esto es que, al estar ocupando los extremos del estadio, que es donde el protocolo ha definido que se ubiquen las barras bravas o barras populares, no habría dónde ubicar las barras visitantes, porque las otras tribunas deben ser de carácter general y no con barras de esta naturaleza. Solamente en partidos muy especiales habría que ubicar en una lateral a la barra visitante y Comandos y Blue Rain tendrían que compartir tribuna otra vez. Por un lado, impide los visitantes, pues no hay dónde ubicarlos, y segundo, se pierde una tribuna diseñada por el IDRD para niños, con baños de niños y asientos de niños. Esto es un poco dar una marcha atrás. Un principio básico de convivencia entre aficionados del mismo equipo es que puedan compartir juntas y no tengan que ser separadas“, dijo el presidente del equipo.

Hinchada visitante en El Campín para partidos de Millonarios

El club también advirtió que para algunos partidos, la tribuna norte será habilitada para los hinchas del equipo visitante, así que los Comandos Azules deberán moverse a otro lugar.

Durante los últimos años, ellos estuvieron ubicados en la tribuna sur, compartiendo lugar con la Blue Rain, pero ahora cada una de estas barras bravas tendrán su lugar en el estadio.