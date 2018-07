En el incidente también se vio involucrado el juvenil cundinamarqués Daniel Felipe Martínez, compañero de Rigoberto Urán en el equipo EF-Drapac y quien le cedió su bicicleta a Urán para que continuara la marcha.

Además, los varios integrantes del EF-Drapac esperaron al popular ‘Rigo’, cuya principal afectación un raspón en una rodilla, según declaró a los medios, para que conectara de nuevo con el pelotón, no perdiera tiempo y siguiera en el ‘top 10’ de la competencia. Martínez, por su parte, perdió 3:48.

Otro de los implicados en la caída múltiple fue el nariñense Darwin Atapuma, pedalista del conjunto UAE Emirates y hombre que también logró volver al lote.

Los demás colombianos no tuvieron percances en la fracción y mantuvieron sus puestos en la clasificación individual.

Entre tanto, el ruso Ilnur Zakarin, uno de los que aspiraba a pelear en la parte alta de la general, también cayó y cruzó la meta a 59 segundos de Gaviria.

En video, el resumen de la etapa (la caída en el minuto 2:00):

📺 Flat stage made for the sprinters and in the end Gaviria wins the great battle ➡ Watch the summary of stage 4 of Le Tour 2018!#TDF2018 pic.twitter.com/0rWvHlJ2MM

— Le Tour de France (@LeTour) July 10, 2018