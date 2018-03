Sus hijos le regalaron un computador y ella empezó a experimentar con Paint. En entrevista con El Mundo, esta abuela contó cómo fueron esos inicios:

“Empecé con tonterías: hoy pintaba una casita, mañana le añadía una montaña… Poco a poco lo iba retocando y, al final, quedaba una cosa muy mona (bonita)”.

Agregó que tiene poca imaginación y por eso solo puede replicar lo que ve. Generalmente, se inspira en las postales que su esposo le mandaba cuando viajaba a otros países por motivos laborales o en dibujos que ve “por ahí” y le gustan.

Facebook: Concha García Zaera.

Aunque Concha manifestó al medio que para ella “no es difícil” dibujar en Paint, sí es un trabajo que requiere de mucha paciencia y dedicación.

Esta mujer, según Verne, comenzó a dibujar con Windows XP y ahora lo hace con Windows 7. Si bien sus amigas saben que crea hermosos dibujos a través de un computador, realmente no entienden cómo lo hace:

” Yo intento explicarlo pero no saben qué es el Paint”.

De acuerdo con su relato a ese medio, una de sus nietas le creó una cuenta de Instagram en octubre de 2017. Fue así como empezó su popularidad, pero esta aumentó a principios de marzo de este año cuando una usuaria de Facebook compartió su trabajo.

Verne indicó que para el 9 de marzo Concha tenía 361 seguidores y dos días después contaba con 20.000. Actualmente, la cifra va en 38.200.

“Mi móvil no para de sonar. El viernes (9 de marzo), cuando empezó todo, me reí mucho con mis nietos. No sabíamos qué estaba pasando. Incluso, me asusté un poco“, expresó Concha al medio.

La abuela de 87 años ya tiene 16 dibujos publicados en Instagram que cuentan con sombras, perspectiva y muchos otros detalles que solo se logran con la experiencia. Míralos a continuación: