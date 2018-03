Desde el inicio del programa, Hashem manifestó que era ateo y que no creía en la existencia de dios. Bastante sorprendido por lo que decía, Mahmoud le preguntó a qué se refería con eso. Hashem volvió a decir que no creía en dios y agregó lo siguiente:

“¿Por qué te volviste ateo?”, le preguntó Ashour, ante lo cual Hashem respondió que “no hay existencia científica de dios”.

Bastante enfadado por esas palabras, el presentador del programa, Mahmoud Abd Al-Halim, lo cuestionó: “¿Quién te creó? ¿Quién te hizo existir como ser humano?”.

Hashem trató de explicar en dos oportunidades que había varias teorías sobre la creación del ser humano, pero en ambas fue interrumpido. En la segunda vez, Hashem mencionó la teoría del ‘Big Bang’ y el presentador lo reprendió por hablar en inglés.

“¡Habla árabe! Tú estás en Egipto y te estás dirigiendo a gente del común, entonces no uses grandes palabras sin ninguna razón”.

El invitado respondió que así era como la ciencia se refería a esa teoría, por lo que el presentador le preguntó que cuál era esa ciencia. “Estás confundido y eres poco fiable. Niegas la existencia de dios y rechazas nuestra religión y principios”, le dijo antes de expresarle que solo ofrecía ateísmo y herejía. Justo en ese momento se disculpó con los televidentes por llevar a “un egipcio de este tipo” a su programa.

Poco después lo echó del estudio de grabación.

“Lo siento, Mohammad, pero no puedes estar con nosotros en este programa porque tus ideas son inapropiadas; lamento decirlo. Nosotros no podemos promover esas ideas destructivas. No has dicho ni una sola palabra convincente”.