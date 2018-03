Confirmando su romance? 👫💕| #EmmaWatson y el actor de la serie ‘Glee’, #ChordOverstreet se dejaron ver tomados de la mano, este jueves [08/03] en las calles de Los Angeles. La parejita ya se había dejado ver anteriormente asistiendo juntos a un concierto en febrero y luego en la #VanityFairOscarParty, de la cual salieron al mismo tiempo. Qué dicen? les parece que Emma y Chord hacen buena pareja? 🤔

A post shared by Revista Break (@larevistabreak) on Mar 9, 2018 at 4:40pm PST