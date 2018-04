En China, varios medios locales han recogido información que sugiere que Huawei quiere ser la primera compañía en introducir estos equipos. Con ello lograrían posicionarse como revolucionarios y marcar el camino del futuro de los dispositivos móviles, como cuenta Cnet.

El mismo medio recoge que el misterioso modelo saldría a la venta en noviembre de 2018 para así evitar que sus competidores se adelanten, teniendo en cuenta que los de Cupertino lanzan todos sus nuevos productos cada septiembre y que la empresa coreana lo hace entre febrero y marzo de cada año.

Sobre el equipo, los reportes dicen que tendría una gran pantalla única que podría doblarse por la mitad y que serían producidas por LG Display. Además, al parecer ya tenían una primera muestra y están buscando mejorarla, pues siguen teniendo una separación en la mitad al doblar el equipo

