La carta publicada en varios medios del mundo como The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal, The Observer, Sunday Mirror, The Sunday Times, Mail on Sunday, Sunday Express y el Sunday Telegraph, pretende ofrecer perdón de manera pública por el problema de la plataforma con Cambridge Analytica.

Como explica Mashable, Facebook sabía en 2015 que esa empresa había adquirido de manera inapropiada datos de perfiles de más de 50 millones de personas, pero que no hizo nada al respecto y solo decidió bloquearla una vez la amenazaron con hacer pública la historia, cosa que sucedió hace días.

La carta, compartida a través de redes sociales dice:

“Tenemos una responsabilidad para proteger tu información. Si no podemos, no la merecemos.

Debiste haber escuchado sobre una ‘app’ de pruebas hecha por una investigadora de una universidad que filtró datos de Facebook de millones de personas en el 2014. Esto fue una violación a la confianza y me da lástima que no hicimos más en el momento. Estamos tomando pasos para que esto nunca vuelva a pasar.

Ya logramos parar que aplicaciones como esta consigan mucha información. Ahora estamos limitando los datos que las ‘apps’ reciben cuando tu inicias sesión a través de Facebook.

También estamos investigando cada una de las aplicaciones que tuvieron acceso a grandes cantidades de datos antes que lo arregláramos. Creemos que hay más, y cuando las encontremos, las prohibiremos y le diremos a todos los afectados.

Finalmente, te recordaremos a cuales aplicaciones les diste acceso a tu información para que así puedas eliminar las que ya no quieres.

Gracias por creer en esta comunidad, prometo hacerlo mejor por tí.

Mark Zuckerberg”.

