En un comunicado, la empresa estadounidense expresó su determinación a “aplicar enérgicamente” sus “políticas para proteger la información privada” y tomar “las medidas necesarias para garantizar que esto ocurra”.

El artículo continúa abajo

Una portavoz de la empresa afirmó que los dirigentes del grupo “trabajan sin descanso para obtener todos los hechos y tomar las medidas necesarias porque comprenden la importancia del problema”.

Según una investigación realizada por los diarios The New York Times y The Observer (la edición dominical del diario británico The Guardian), Cambridge Analytica se hizo con datos de varias decenas de millones de usuarios de Facebook, sin su consentimiento, con los que habría creado un algoritmo para prever e influir individualmente en el voto de los electores en EE. UU., lo que habría favorecido los interese de Donald Trump.

