El especial periodístico del Canal RCN abordó el caso de uno de los criminales más peligrosos del país. Ramírez Maestre es el responsable de sembrar el terror entre los mototaxistas en 5 departamentos empleando una macabra técnica que aprendió, según él, en las filas del paramilitarismo.

Luego de narrados lo hechos, el periodista Sergio Fajardo se plantó frente a confeso homicida y le preguntó directamente:

“Y si yo le dijera, Luis, que no le creo nada de lo que usted me ha dicho (…) No será que usted inventó una historia de que era un grupo, de que a usted le daban órdenes y de que es una historia totalmente diferente, y que usted era quien elegía sus víctimas solo, que gozaba matando a sus víctimas, viéndolas morir, como un psicópata, un depravado mental, como un enfermo mental (…) ¿Usted está enfermo?”.

Ramírez Maestre se incomodó y respondió de inmediato:

“A mí nunca me han hecho un examen médico para que alguien me trate a mí de psicópata… y aquél que me diga que soy un asesino en serie es un mentiroso (…) Ellos (sus víctimas) no morían como dice la gente, ellos morían a los 30 segundos”, señaló fríamente el hombre sobre quien existe la sospecha de que mató a 60 personas entre 2007 y 2012.