Así lo confirmó este jueves W Radio, luego de que la junta asesora del Ministerio de Defensa para la Policía recomendara el retiro de los dos coroneles, y de otros 6 oficiales, bajo la figura de llamamiento a calificar servicios.

Según se lee en el documento del Ministerio de Defensa que publicó la emisora, los dos coroneles estarán tres meses más en el cargo y luego se procederá con su retiro protocolario.

Esta figura de llamarlos a calificar servicios no puede considerarse como una sanción, despido ni exclusión denigrante de la institución, ya que les permite “disfrutar de su asignación de retiro”. En otras palabras, un pago mensual que le hará la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía.

“Este retiro no es de carácter definitivo ni absoluto, el uniformado pasa a ser miembro de la reserva activa de esta institución. Es decir, existe la posibilidad de retornar nuevamente a la institución, por medio de la figura denominada reincorporación o por el llamamiento especial al servicio, atendiendo a las necesidades institucionales”, se lee en el documento (punto 4).

El coronel Óscar Pinzón ejercía como comandante de Policía en Huila y fue denunciado por acoso sexual por la patrullera Ana Milena Cruz, que trabajaba con él y que presentó varias pruebas como audios y chats de WhatsApp en donde el oficial le confiesa que quiere tener algo con ella.

Fotos: Tomadas de Centro Noticias

El coronel Ricardo Suárez estaba a cargo del comando de Policía en Quindío, y según denunció la exsubteniente Natalia Ramírez el hombre primero le decía piropos normales, pero luego sus palabras subieron de tono al punto de llegar a irrespetarla.

Incluso, la mujer contó a W Radio que en una ocasión ella le pidió ayuda al coronel para que no trasladaran a su esposo, y que la respuesta fue: “Mija, no se me ponga triste por eso que yo también estoy solito, y no es sino que usted me toque la puerta y yo con un viagrazo puedo con usted”.

Los otros seis oficiales que también saldrán de la Policía son los coroneles Juan Francisco Peláez, Juan Carlos León, Édgar Mauricio Pérez, Gustavo Adolfo Lasso, Jhon Jairo Rodríguez y César Augusto Miranda.

En cuanto a Francisco Peláez, que comandaba la Unidad contra la minería ilegal, la emisora dice que su salida no ha tenido una explicación, ya que fue investigado por supuesta corrupción y luego se archivó el proceso.

Incluso, dice, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció que el coronel estaba listo para ascender a general a mitad de 2018.