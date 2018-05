La carta dirigida a las autoridades de Antioquia y las directivas de Empresas Públicas de Medellín (EPM) fue divulgada en las cuentas de Twitter de Julio Sánchez Cristo y Néstor Morales, directores de noticieros de W Radio y Blu Radio, respectivamente, y fue allí donde los tuiteros reaccionaron.

El documento señala que por la “magnitud preocupante” de la situación ofrece su “asistencia técnica y experiencia” para ayudar en la evaluación y búsqueda de las soluciones”, y resalta la “larga experiencia mundial en construcción de proyectos hidroeléctricos de características y complejidades” como la de Hidroituango.

Basado en eso, Félix Martins, director regional de la constructora, aseguró que están dispuestos a “movilizar, sin costo, profesionales de gran experiencia en eventos como por el que está pasando dicho proyecto a fin de colaborar en la solución de esta situación que los apremia”.

Al respecto, la mayoría de los comentarios se mostraron a favor de recibir la ayuda porque lo importante es superar la grave situación de la hidroeléctrica, asegurar que no haya ninguna víctima mortal y reducir al máximo las pérdidas materiales de las personas que viven en el área de influencia del proyecto.

Entre tanto, otras personas no perdonan el escándalo de corrupción que ha rodeado a la multinacional brasilera y que ha involucrado a varios gobernantes en toda Latinoamérica.

Por otro lado, hay comentarios enfocados a reconocer la experiencia en ingeniería de megaproyectos con una infraestructura tan compleja y aseguran que pese a que no obtengan los contratos de forma correcta las obras sí terminan las obras.

Esta es la carta de Odebrecht:

Aquí algunos de los comentarios:

No veo nada raro. Puede que sean corruptos pero no incompetentes técnicos, además son expertos. Salga y vea el mundo. En Miami actualmente tienen en ejecución muchas obras, igual en otros países.

No existe ningún tipo de argumento para esta carta,No se porque siguen los medios dandole importancia. Esto es como hecharle sal a la herida. No nos crean tan pendejos.

Ayuda desinteresada… Jajaja… Al caído caerle no? Que ingenuidad la del colombiano pensar siquiera que esta firma ofrece ayuda por solidaridad… Entonces la solución es venderle el alma al diablo? No man, este tipo de cartas son impublicables , se pasa @jsanchezcristo

Bueno Odebrecht sufrió una gran purga, hay miles de ingenieros que no tienen nada que ver con el mal manejo que de la compañía hacían sus directivos, no veo el problema en qué que conscientes del mal hecho en el pasado quieran purgar sus penas, toda ayuda sirve.

La verdad Odebrecht es malquerida por la forma como consiguen contratos, no por calidad. Caso diferente sería si los constructores de Chirajara se ofrecieran para ayudar

Por las opiniones leídas, la estigmatización es más fuerte que la solidaridad. No se respira respeto ni se le da un verdadero alcance a la tragedia de proporciones catastróficas que puede ocurrir. Bienvenida la ayuda, cuando hay calamidad no se pide cédula.

Odebrecht podra Ser muy corrupta, pero siempre hace las obras, y lo mejor es que no se le caen… triste pero eso tan basico en Colombia eso es un diferenciador

No deberíamos ponerle política, es una emergencia y si tiene los presiónales con experiencia *PROBADA* se debe aceptar la ayuda no solo de ellos si no de todos los que se puedan añadir a la causa.

