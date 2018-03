Argumentando que esos crímenes fueron perpetrados en el marco del conflicto, Suárez Corzo busca reducir su condena. Él, quien fue alcalde de Cúcuta, está condenando a 27 años de cárcel por el asesinato del abogado Alfredo Enrique Flórez, el 6 de octubre de 2003.

Esta es la primera víctima, según el recuento que hace la revista Semana, citando el documento presentado ante la JEP, que reconoce Suárez Corzo. “El homicidio (de Flórez Ramírez) se ha atribuido a miembros pertenecientes a las AUC con influencia en la zona, quienes, de acuerdo con las conclusiones del fallo de segundo grado, actuaron por instigación de Ramiro Suárez Corzo”, dice el texto presentado ante la JEP citado por Suárez Corzo.

La segunda víctima que reconoce es Pedro Durán, veedor ciudadano, que fue baleado por un miembro de las autodefensas. “Ramiro Suárez argumenta a la JEP que existe un expediente en etapa de juicio en el que aparece señalado “en calidad también de determinador”, y que hasta ahora la Justicia le ha impuesto detención preventiva sin beneficio de excarcelación, estando aún pendiente una decisión de fondo”, revela Semana.

Gustavo Petro, que no lo baja de genocida, asegura que es el verdadero alcalde de Cúcuta, no César Rojas, y que gobierna por ‘Skype’. Rojas, por su parte, a pesar de la gravedad de crímenes de Suárez Corzo no niega su amistad.