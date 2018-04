El acuerdo entre el acusado y la Fiscalía busca que Moreno colabore con la justicia y entregue información de por los menos 22 investigaciones relacionadas con el pago de sobornos en la Corte Suprema para detener fallos judiciales a cambio de algunos beneficios en su proceso por corrupción.

Moreno recibiría inmunidad parcial por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de particular y utilización indebida de información oficial privilegiada, si se avala el principio de oportunidad.

Sin embargo, el juez negó la petición porque “el procesado debe tener la calidad de imputado para que le sea evaluado y posiblemente otorgado dicho beneficio jurídico, por lo cual insta a la Fiscalía a adelantar ese procedimiento”, citó RCN Radio.

Por lo tanto, lo que sigue es que el ente acusador le impute cargos a Moreno para pedir nuevamente que se avale el preacuerdo.

En ese sentido, la Fiscalía radicará en los próximos días la solicitud de imputación de cargos contra el exfiscal anticorrupción y lo citará para cumplir la diligencia, indicó Blu Radio.

Luego se presentará nuevamente el preacuerdo para que se evaluado por el juez de garantías de Bogotá. Pero hasta tanto no se logre el aval, Moreno no volverá a colaborar con la justicia, pues no volvió a presentarse a diligencias judiciales desde el pasado 19 de enero cuando le negaron el beneficio por primera vez, puntualizó la emisora.

El principio de oportunidad ha sido negado en dos ocasiones. La primera porque se contemplaba que suspender el proceso de Moreno por un año mientras contaba la verdad, y la segunda porque el juez consideró que el documento no era claro ni especificaba el compromiso del exfuncionario para colaborar con la justicia.