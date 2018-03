Mientras la pequeña continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital, de acuerdo con El Heraldo, la captura del presunto violador (de 24 años) se dio este miércoles en el municipio de Soplaviento, en Bolívar, donde varios habitantes intentaron lincharlo.

Según reveló la Emisora Atlántico, la hermana mayor (de 17 años) estuvo a cargo de la niña ese domingo. Presuntamente, en complicidad con el sujeto la llevó hasta un monte para abusarla. Esa hipótesis también la indagan las autoridades.

“La hermana le habría armado una improvisada cama con cartones al desalmado hombre, debajo de un palo de ciruelas, para que la niña fuera abusada de manera violenta”, cita la emisora local.

Esa información, además, fue corroborada por Luz Marina Parejo, abuela de la menor, que en entrevista con la cadena radial hizo un estremecedor relato:

“En la mañana él se la llevó [a la menor] para el monte con la nieta mía [la adolescente] y allá hizo lo que hizo con la niña. Le quitó la pantaletica, se sacó el miembro y la niña dice que él la penetró”.

La mujer en su narración agrega: “En la tarde vi que la niña se meneaba para allá y para acá, y yo le pregunté: ‘¿Niña qué tienes?’, ella me dijo: ‘Me duelen las nalgas, abuela’. Y tengo como fiebre’. Yo cogí un trapo y la arropé y se me durmió. Al día siguiente, en la mañana, la tía de ella me dijo: ‘Mami la niña huele raro’, le dije ahora la vamos a bañarla nosotras”.

Sin embargo, una reacción de la menor despertó sospechas en la abuelita que, según cuenta, se sorprendió con esta situación:

“La tía le quitó la blusa, pero ella no se quería quitar la pantaleta, entonces yo le dije: ‘qué es lo que te pasa’, la peladita cambió de color. Le quité la pantaleta y le encontré una nosotras, una toalla higiénica, llenitas de sangre […] La niña le dijo a la tía: ‘A mí esto me lo hico ‘el negrito’”.

La persona a la que se refería supuestamente la menor es el novio de su hermana a quien todos conocen con ese sobrenombre.

Por su parte, el coronel Henry Jiménez, comandante de la Policía del departamento, expresó en W Radio: “Inicialmente, la información que conocemos es que esta niña fue dada al cuidado de una hermana, por lo que se investigan a los responsables”.

Entre tanto, el ICBF envió una comisión de funcionarios al municipio para investigar el abuso sexual y brindar apoyo a la niña y sus familiares, añadió El Tiempo.

El caso también fue reportado por otros medios locales como Zona Cero y El Universal.