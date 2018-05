Eso aseguró la víctima, de 21 años, que no quiso dar su nombre pero que identificó en Noticias Caracol al agresor como Michael Celeita.

La mujer narró en el noticiero cómo fueron esos momentos de pánico en los que conoció verdaderamente al hombre con el que se estaba involucrando sentimentalmente:

“Me dijo que lo acompañara a unos 15 de la sobrina. Asistimos, la pasamos en familia y luego de que se acabó la fiesta le dije que quería ir a descansar. Él me mandó para casa de él y yo me acosté y puse a cargar el celular. Él llegó al rato, me preguntó si estaba bien y cogió mi celular. Bajó y subió a los 5 minutos envenenado, prendió la luz y me dijo que me parara y me largara de la casa. Cogió un machete de un bolso que estaba al lado de él y comenzó a pegarme planazos por todo el cuerpo”.