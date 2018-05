La entidad aclaró esta información debido a las recientes denuncias de los ciudadanos que indicaban que en sus correos electrónicos estaban recibiendo las falsas multas desde el remitente secretaria@simit-transito- gov.co.

Por lo anterior, la Secretaría de Movilidad sugirió ignorar los mensajes recibidos de esa dirección de correo y evitar abrir los documentos adjuntos o links relacionados, y explicó:

“Personas inescrupulosas están haciendo llegar falsas notificaciones sobre foto-comparendos inexistentes. Citan una Ley 6587 del 12 de mayo de 2009 que no existe, un número de comparendo que no corresponde a la codificación y un número de infracción que no es la descrita en el correo. Incluyen anexos que se recomienda no abrir por seguridad informática”.