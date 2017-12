Habló víctima de expolicía que sería asesino en serie: "Decía que me iba a matar"

El hecho sucedió el pasado 10 de enero, luego de que el Inpec le concediera al expolicía un permiso de 72 horas para salir de la cárcel, donde pagaba una condena de unos 7 años por abuso sexual en el departamento del Cesar, reportó Noticias Caracol.

Según dijo la joven al noticiero, la violación de la que fue víctima sucedió cuando caminaba con una vecina por el municipio.

“Me recuesto en un palo, dando la espalda a la cabaña. Me coge la parte de atrás, me amordaza con el brazo. Cuando me amordaza, me dice ‘¿qué estás comiendo que estás bonita?’. Lo miro y le empiezo a decir que quién era”, relató.

Ella gritó para pedir ayuda, pero, infortunadamente, no fue escuchada, añadió el informativo.

“Él me decía palabras sucias, me decía un poco de cosas, morbosidades, me decía que si no me callaba me iba a matar“.

Rúa Rodríguez le pegó en repetidas ocasiones, y un campesino, por fin, se percató de lo que sucedía. Entonces, puso a la joven en el piso y escapó, señaló el medio.

“Si no llega ese muchacho, mientras mi exvecina iba a buscar los otros, él me hubiera matado, porque ya mi voz se estaba apagando, ya no podía con la fuerza”, dijo la víctima.

Como consecuencia del abuso, la joven presentó hematomas en las nalgas y fracturas en la mandíbula:

“Tenía hematomas en la parte de las nalgas. La mandíbula me la partió en 3 pedazos, tengo platinos puestos”.

La víctima, que denunció el incidente, ya se recuperó, pero a veces lo recuerda y sufre, aseveró:

“De un momento a otro empiezo a llorar porque se me vienen los recuerdos, empiezo a gritar. Mi mama me aconseja que tengo que superarlo”.

Igualmente, exhortó a las autoridades a actuar con mayor compromiso y celeridad a la hora de investigar denuncias como la suya, indicó Noticias Caracol.

Recientemente, Rúa Rodríguez fue capturado como sospechoso de haber amenazado, atacado con arma de fuego, y abusado de una joven venezolana que lo reconoció y lo denunció.

En audiencia, confesó el asesinato de la estudiante del Sena Gabriela Andrea Romero Cabarcas en Malambo, Atlántico, al igual que el lugar donde abandonó su cadáver.

Además, el CTI le dictó medida de aseguramiento, manifestó el noticiero, y el próximo lunes le imputarán cargos por el crimen de la alumna.

El expolicía, que fue dejado en libertad el pasado mes de mayo, habría asesinado a 3 mujeres y abusado sexualmente de 10, y sería un asesino en serie, sostuvo la Fiscalía.