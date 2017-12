Amor entre Iván López y Mabel Moreno nació en medio de un "¡nunca, jamás!"

Los actores se enamoraron mientras grababan la ‘Ley del corazón 1‘, y aunque Mabel siempre había dicho que “nunca me involucraría sentimentalmente con un actor o con alguien del set de grabación, porque no le aporta a la relación y menos a la profesión”, relató en la revista.

Esa afirmación, incluso, la hizo la actriz en una cena con parte del elenco de la mencionada novela, hace un año. “Dije que nunca me metería con un actor, y Rodrigo Candamil, en su sabiduría infinita, me contestó: ‘No escupas pa’ arriba, Mabel, porque ‘el pez muere por la boca'”, recordó.

Después de eso, efectivamente, la actriz tuvo que comerse sus palabras y decir “creo que nunca más diré nunca”.

Y es que si bien el amor de estos famosos no fue a primera vista, y Mabel jamás imaginó poder ver a Iván con ojos diferentes a la amistad, el día menos pensado la química que había entre los personajes que interpretaban en ‘La ley del corazón 1’ (los abogados Nicolás Ortega y María del Pilar Garcés) pasó de la ficción a la realidad.

“¿Había afinidad cuando comenzaron a grabar la ‘Ley del corazón?”, preguntó TVyNovelas a la actriz.

“¡Nunca, jamás! Él [Iván] dice que no es cierto, y yo le respondo que sí es verdad. Innegablemente es guapo, pero nunca lo vi con ojos diferentes a la amistad. ¡Que no, que no, así él diga que sí! La química surgió a raíz de la cercanía en la novela. Jamás me había gustado un compañero actor, pero ahora pienso que me tocaba vivir esta historia con él“, respondió Mabel, pero luego aclaró:

“Durante las grabaciones de la novela me mantuve a distancia; pero cuando estaban acabando las grabaciones le dije [a Iván]: ‘Bueno, veamos qué va pasando’, y mira: llevamos casi un año juntos (risas)”.

En sus declaraciones, Mabel también habló de cómo ha sido su noviazgo con Iván. Asegura que son muy diferentes, pero hasta eso le ha aportado en su vida.

“Somos muy distintos en muchas cosas, y por eso es una lección de vida para mí, porque he entendido que hay personas diferentes a mí, que las puedo amar, convivir con esa persona sin juzgarla. Este año de relación ha sido de mucho aprendizaje”, puntualizó.

La entrevista completa de Mabel en TVyNovelas puede leerse en la edición impresa N° 756, donde también habló de su deseo de ser mamá ‘grande’, de los sueños actorales que le falta cumplir, de si estará en ‘La ley del corazón 2’, de su faceta como cantante, entre otras cosas de su vida personal y sobre todo profesional.