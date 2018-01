7 ciudades de Colombia donde más se han radicado venezolanos… con permiso especial

Dicho permiso PEP no lo han expedido todos los venezolanos que han ingresado a Colombia (unos pasaron transitoriamente con Tarjeta de Movilidad Fronteriza, mientras otros se quedaron ilegalmente o con cédula de extranjería —había 57 mil, hasta el 31 de diciembre—) y no han regresado a su país, pues solo en 2017 ingresaron al territorio nacional 796 mil, y el 66 %, más de 525 mil, no volvió a Venezuela.

La regularización de su situación de permanencia en Colombia a través del PEP únicamente la han hecho cerca de 69 mil ciudadanos venezolanos que, de acuerdo con un informe de Migración Colombia basado en cifras del año pasado, se han quedado residiendo principalmente en:

Bogotá , el 40 % (unos 27.600).

Medellín , el 9 % (más de 6 mil).

Barranquilla , el 7 % (alrededor de 4 mil).

Cali , el 4 % (cerca de 2.700)

Cartagena, Bucaramanga y Santa Marta, el 3% (más de 2 mil).

En su documento, Migración también aclaró que de las personas del país vecino que entraron a Colombia en 2017, si bien la mayoría no regresó a Venezuela, tampoco se quedó en el territorio nacional.

“Durante 2017 se registró un incremento del 109 % en el flujo de salida de ciudadanos venezolanos del territorio colombiano, pasando de un poco más de 311 mil registros, en 2016, a más de 652 mil, en 2017. Los principales destinos que tendrían los ciudadanos venezolanos que viajaron desde Colombia hacia el exterior durante el 2017 serían Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos, Panamá, México, España, Argentina, Brasil y Costa Rica”, se lee en el informe de la entidad.

Igualmente, explicó que el promedio de venezolanos que entraron al territorio nacional en 2017, por día, fue de 37 mil, mientras que el de salida, 35 mil, entre otros datos que se pueden leer completos en un PDF que compartió Migración Colombia en su sitio web.