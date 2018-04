La fuerte discusión entre Galán y Uribe se robó el protagonismo en la sesión del pasado miércoles. Pero luego de que los senadores abandonaran el Senado y mientras el recinto se desocupaba, se vivió un caso similar ‘usted no sabe quién soy yo’, y el protagonista es el senador del Centro Democrático Carlos Felipe Mejía.

En un video divulgado por Noticias Uno se ve que mientras el senador liberal Juan Manuel Galán camina para salir del Senado, Mejía le habla al oído, pero Galán hace caso omiso a lo que le dice y continúa avanzando.

Detrás de Galán va Sandra Vega, una de sus asesoras, grabando con su celular la escena. En el video capturado por la mujer se ve que al paso del senador Galán lo que le dice Mejía es: “A usted que le importa”, y Vega le dice: “Cuidado le pega”. Mejía se gira desafiante contra ella, se olvida de Galán, y cuando se da cuenta que lo están grabando se concentra en la mujer.

Las imágenes del noticiero no dejan claro cómo empieza la discusión, pero sí está claro que Mejía le levanta la voz a Vega.

Ella no le responde los gritos y busca apoyarse en la también senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, que la mira pero no le presta atención y le da la espalda. En ese momento se escucha que Mejía le grita a Vega: “Usted no tiene nada que estar haciendo aquí. Es usted la que no tiene que estar haciendo nada aquí. ¡Es que esto es para los senadores!”.

Vega finalmente decide abandonar el recinto, y Mejía se va a tras ella mientras continúa gritándole.

Cabe resaltar que la sesión ya había sido finalizada por decisión del presidente del Senado, Efraín Cepeda, por la discusión previa entre Galán y Uribe, y en el recinto se encontraban varias personas que no ejercen como senadores. Y si lo fuera, no existe justificación para los gritos de Mejía contra la asesora. Sin embargo, el video de Noticias Uno deja claro que levantar la voz es una práctica habitual para el senador del Centro Democrático.