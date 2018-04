En el momento en el que Gutiérrez llegó al sitio para hacer una alocución y acompañado del Ejército, la Policía, la Fiscalía y una comisión de la Alcaldía, los pandilleros hicieron sonar sus armas de fuego. Por eso, el Acalde les envió un mensaje a través de los medios de comunicación:

“Como ellos juegan con el miedo y con el temor, sabiendo que yo estaba acá hacen algunos disparos y ráfagas. Pues, el mensaje es muy claro: No les tenemos miedo. Los que deben tener miedo son ellos y hoy están demostrando que tienen miedo”.

Durante su intervención, según Blu Radio, el mandatario mencionó que la Fiscalía conoció unas conversaciones, por interceptaciones telefónicas a los cabecillas de estas bandas, donde alias ‘Sombra’, recién capturado; alias ‘Pichi Gordo’ y alias ‘Carlos Pesebre’ hablaban del Gutiérrez.

Ante esos diálogos entre los peligrosos criminales, Gutiérrez afirmó:

Conversación entre ‘Pichi Gordo’ y ‘Carlos Pesebre’:

De acuerdo con la emisora, ‘Pichi Gordo’ y ‘Carlos Pesebre’ son peligros criminales de la red delincuencial la Oficina, que delinque en la capital antioqueña. ‘Pesebre’ es el que manda en la Comuna 13 y lo hace desde la cárcel de Cómbita, donde está recluido. Desde allí le da las órdenes a Pichi, que está preso en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.

Mientras, el Alcalde de Medellín dio la orden de militarizar la parte más crítica de la Comuna —con 120 soldados y 200 policías—, debido al último acto terrorista en el que quemaron un bus, lanzó una fuerte advertencia en Blu Radio y Caracol Noticias:

“A mí no me asustan con ráfagas. Ahí vamos a seguir acompañando a la comunidad […]. Mi mensaje a estos cobardes es que no vamos a parar, que más duro les vamos a caer”.