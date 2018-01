¿Oprah presidenta? ¡Qué mejor que una celebridad para enfrentar a otra (Trump)!

CNN dice que ella está pensando "activamente" en postularse; The Washington Post, que sería capaz de “unir a ambos extremos del espectro político”; y The New York Times, que su discurso en los Golden Globes tenía el tono de un discurso de aceptación.