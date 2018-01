El tierno mensaje de cumpleaños que Obama le escribió a su esposa

El mensaje de Obama, hasta este viernes, ha recibido más de 3 millones de ‘Me gusta’, además de una infinidad de comentarios, la gran mayoría de los cuales celebran la unión de los dos:

Una publicación compartida de Barack Obama (@barackobama) el Ene 17, 2018 at 12:52 PST

A través de la misma red social, Michelle le respondió a su esposo y compartió con sus usuarios el regalo que él le dejó en su oficina:

Una publicación compartida de Michelle Obama (@michelleobama) el Ene 17, 2018 at 12:41 PST

“Gracias por las hermosas flores que me estaban esperando en la oficina esta mañana. Tú eres mi mejor amigo, mi fan más grande, y recibir notas y flores de ti es algo que nunca envejecerá. Y a las muchas personas de todo el país que envían tarjetas y publicaciones en redes sociales, no tienen idea de todo el amor que recibo de ustedes. Sé que los cumpleaños pueden ser a veces agridulces (¡54!), pero sus mensajes de esperanza, generosidad y calidez siempre me han recordado lo afortunados y bendecidos que somos”.