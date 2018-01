Lluvia de iguanas, una de las consecuencias del invierno en Florida

Uno de ellos es el columnista Frank Cerabino, que en la mañana del jueves compartió en su cuenta de Twitter una foto en la que se ve una iguana ‘patasarriba’ junto a una piscina. En ese momento, según Cerabino, la temperatura era cercana a los 40° Fahrenheit (poco más de 4° centígrados) que, para un estado como Florida, es muy helada.

Esta es la imagen:

The scene at my backyard swimming pool this 40-degree South Florida morning: A frozen iguana. pic.twitter.com/SufdQI0QBx — Frank Cerabino (@FranklyFlorida) 4 de enero de 2018

Sin embargo, la lluvia de iguanas no es algo nuevo, ya que es un proceso natural: esos animales, como todos los reptiles, tienen sangre fría, lo que hacen que pierdan movilidad cuando la temperatura del ambiente desciende hasta determinado nivel. Lo nuevo en el asunto es verlo en la Florida, un estado que, incluso en invierno, tiene temperaturas mucho menos gélidas que las de ahora.

El artículo continúa abajo

Así, si la temperatura es inferior a los 50° Fahrenheit (10° centígrados), las iguanas se empiezan a mover más lentamente. Ya por debajo de los 40° Fahrenheit, la sangre deja de moverse, explica Kristen Sommers, de la Comisión de Conservación de Vida Salvaje y Peces de Florida, citada por The Washington Post.

De manera que las iguanas que caen no necesariamente están muertas. Así le pasó a la que retrató Cerabino: el columnista publicó este viernes un video del animal, ya caminando, y dijo que se había reanimado con el sol de la tarde:

The frozen iguana petrified next to my South Florida swimming pool yesterday, reanimated himself in the afternoon sun. Here he is walking it off … After another cold night, though, he’s probably a green popsicle again this morning. pic.twitter.com/nOept7ksJT — Frank Cerabino (@FranklyFlorida) 5 de enero de 2018

La periodista Maxine Bentzel sugirió que, en caso de toparse con una iguana congelada, lo mejor sería moverlas hacia el sol para que se recupere. Sin embargo, Sommers dice que no es buena idea, ya que los animales podrían asustarse. Además, asegura que, como cualquier criatura salvaje, estas encontrarán la manera de defenderse en una situación así.

Y es que el invierno ha sido tan intenso este año en Estados Unidos que, por primera vez desde 1989, cayó nieve en Tallahassee, la capital de Florida, recuerda Sky News. Las autoridades de la ciudad les han pedido a los habitantes que tomen las medidas necesarias para afrontar la anormal ola de frío que, más al norte del país, ha sido mucho más complicada: