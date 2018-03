En los años 90, Glushkov hizo parte de la aerolínea estatal Aeroflot y fue empleado de la empresa de carros LogoVAZ, propiedad de su amigo Berezovsky, que huyó de Rusia luego de diferencias con Vladimir Putin, recuerda El País.

Luego de eso, Glushkov fue acusado de lavado de dinero y fraude, y pasó 5 años en la cárcel hasta que fue liberado. Después vivió varios años en Londres antes de recibir el asilo político en 2011, agrega The Guardian.

El cadáver de Glushkov fue hallado una semana después del ataque del que fue víctima el exespía ruso Sergei Skripal, que también reside en Reino Unido, y que fue envenenado junto a su hija con un agente tóxico que, según el gobierno británico, tiene que ver con el gobierno de Rusia.

El artículo continúa abajo

El ataque contra Skripal complicó las relaciones entre ambos países. El lunes, la primera ministra británica, Theresa May, les exigió una explicación a los funcionarios rusos al respecto, mientras que el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que su país no tuvo nada que ver en la acción y sugirió que no habrá ninguna explicación.