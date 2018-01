En imágenes quedó registrada la caída de meteorito que provocó sismo en Detroit

El hecho se presentó este martes hacia las 8:00 de la noche hora local y el movimiento telúrico fue de 2 grados en la escala de Richter. Antes de que el USGS confirmase la caída del meteorito, decenas de ciudadanos compartieron en las redes sociales grabaciones del fenómeno en las que se aprecia un fogonazo de luz seguido de una aparente explosión.

A raíz de estas grabaciones, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) dijo que el “destello y el estruendo” no correspondían a un relámpago ni a un trueno y por su movimiento era un meteoro.

Did you see the meteor!? How cool. Mike Austin sends this video from Southern Michigan. It lit up the sky for a few seconds! pic.twitter.com/jWx1xF6b0q — Matt Rudkin (@MattRudkinWSBT) 17 de enero de 2018

Incredible video of meteor in Detroit tonight. pic.twitter.com/YoY72bWFpV — Ryan Field (@RyanFieldABC) 17 de enero de 2018

The U.S. Geological Survey confirms that a meteor blew up over the Detroit area tonight, with enough force to register as a 2.0 earthquake. pic.twitter.com/bk8nqcSo7m — 89.1 WEMU (@WEMU891) 17 de enero de 2018

Bright flash on the drive home and thought I was either crazy or it was an inbound missile ._. Pulled the security footage from the security cameras at my parents place. Apparently a meteor just landed in Detroit?? =O pic.twitter.com/WVG7UA4u3O — Flying Blooo (@RingoTheFox) 17 de enero de 2018

So far, it could have been a: 1. Meteor 2. Mothra returning to earth 3. The Tardis 4 Chinese Space Station Crap I’m going with the Tardis…. pic.twitter.com/UofRJgEqIk — Motor City 911 (@DetroitScanner) 17 de enero de 2018

It’s a bird, it’s a plane…no, it’s a meteor! Do you have any pictures or video of the event? You can email it to sendit@wxyz.com. Thanks to Roger B. for sending in footage from the Romeo Plank area in Macomb Township. pic.twitter.com/UeZchHQzWW — WXYZ Detroit (@wxyzdetroit) 17 de enero de 2018

They saying it actually landed in taylor 🙅🏾‍♂️🙅🏾‍♂️🙅🏾‍♂️ keep the alien there #detroitmeteor pic.twitter.com/IuwjgCYmov — Brandon Jones (@follow_the_jo) 17 de enero de 2018

Esta no es la primera vez que las personas logran captar la caída de un fenómeno de este tipo. En 2013, por ejemplo, en la ciudad rusa Cheliábinsk, un meteorito creó una onda expansiva que hirió a más de 1.200 personas y causó numerosos daños materiales.

“La mayor parte de los fragmentos cayeron en los alrededores del lago Cherbakul, a 78 km al oeste de la ciudad. En el Museo Regional de Cheliábinsk se conserva un fragmento de 500 kg, el mayor del mundo. Posteriormente el meteorito entró en el Libro Guinness de los Récords como el que afectó a más personas, señaló Russia Beyond.

En 2016, en el sur de la República de Jakasia (Rusia) cayó otro meteorito. Los residentes de la zona dijeron que se produjo un primer destello que iluminó el cielo y fue seguido por un fuerte estruendo que duró algunos minutos. La bola de fuego cayó en las montañas.

“El incidente no causó ningún tipo de daño en las instalaciones. Los habitantes locales tampoco sintieron el impacto”, agregó el medio.

Con EFE y Sputnik.