Termómetro roto, pestañas congeladas y otras consecuencias del invierno en Rusia

El clima es tan extremo que un termómetro que fue instalado el año pasado para atraer a los turistas se rompió, debido a que las temperaturas habían descendido hasta los -62 ° C, informa Independent.

#полюсхолода 14.01.2018 Una publicación compartida de Сивцева (@sivtseva9452) el Ene 14, 2018 at 4:36 PST

El artículo continúa abajo

Sin embargo, según The Siberian Times, algunas personas registraron que el frío en realidad llegó hasta los -67 °C. De acuerdo con Independent, la temperatura más baja que se ha visto en la historia en algunas zonas sin habitantes de Oymyakon fue de -68 ° C (otros medios son más exactos y hablan de -67,7 ° C). Esa cifra fue registrada por los termómetros hace más de 80 años, en 1933. En la cercana población de Verkhoyansk, la temperatura sí llegó a los -68 ° C.

Una joven publicó en sus redes sociales un video (bastante impresionante) en el que se ven sus pestañas llenas de hielo mientras parpadea, en Oymyakon:

Este video muestra cómo se vive el frío por debajo de los -50 ° C en lo que parece una granja, y en la que ni siquiera esas condiciones detienen a las personas que trabajan allí:

Otra grabación evidencia que en los mercados que venden pescado en esa zona de Rusia es suficiente con la temperatura del ambiente para mantener refrigeradas las mercancías:

Sin embargo, ni siquiera una temperatura tan extrema hizo que todas las personas de la región se quedaran refugiadas y abrigadas. Como es natural, hubo quienes quisieron retar el invierno, como unos turistas chinos que se bañaron en unas aguas al lado de unos árboles congelados:

También se vio el caso de una bailarina que salió a bailar a la calle con poco abrigo. La imagen fue captada por el fotógrafo local Petr Chugunov, que asegura que la mujer estaba bailando a una temperatura de -41 ° C, y aclaró que no se trata de un montaje de Photoshop: