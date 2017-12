2017: el año en el que las aerolíneas estuvieron 'volando bajo'

1. Impiden a niñas subir a avión por vestir leggings

El hecho sucedió a finales de marzo, cuando en el aeropuerto de Denver, EE. UU., una funcionaria de United Airlines dijo que las menores no podían abordar el avión porque no cumplían con el código de vestimenta. El asunto es que ese código es bastante relativo, ya que las personas que pagan su propio pasaje, pueden viajar con leggings. En este caso, las niñas viajaban con pasajes de cortesía. Las menores tuvieron que modificar su atuendo, mientras que el papá de las 2 pudo viajar sin problema, pese a que vestía unas bermudas. La aerolínea no cambió su postura al respecto.

2. Bajan a médico a rastras de avión de United Airlines

Tal vez es el caso más sonado: el 9 de abril, el pasajero David Dao tomó un avión sobrevendido de la aerolínea. Las autoridades le pidieron que se bajara de la aeronave, que estaba a punto de despegar. Ante su negativa, que sustentó en el hecho de ser médico y tener pacientes por atender al día siguiente, personal de seguridad lo sacó, literalmente, a rastras. Incluso, le hicieron salir sangre por la nariz. El episodio fue un duro golpe para la reputación de la aerolínea.

@United overbook #flight3411 and decided to force random passengers off the plane. Here’s how they did it: pic.twitter.com/QfefM8X2cW

— Jayse D. Anspach (@JayseDavid) 10 de abril de 2017