“El video que ronda en redes sociales está editado… Las partes que se ven están sin contexto”, indicó en un escrito de 6 puntos, pues en el video en cuestión ella misma dice que los informes previos al Mundial que hacía se acabaron por culpa del canal: “En RCN no cumplieron, cambiaron el programa sin avisarme, no viajaron a Rusia. Se acabó el contrato, y ya”.

Sin embargo, en el comunicado se ratificó, pues en el literal 5 indicó: “Había firmado [con RCN] para grabaciones en Colombia y Rusia de ‘Rusia a la colombiana’, pero la parte de mi país no la cubrí porque ellos [RCN] no viajaron en las fechas que habíamos pactado y no me avisaron del cambo de presentadora”.

Además, en el punto 4 agregó que el canal no la maltrató, pero resaltó que tuvo “incidentes con algunos del equipo con los que hice la expedición”.

A continuación, el comunicado completo:

