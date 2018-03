A Seleção Brasileira construiu a História mais bonita do futebol mundial. Para celebrar a magia de times que ajudaram a construir essa trajetória e inspirar nossos craques na busca por novas conquistas, CBF e @nikefootball lançam a Coleção 2018! E aí, curtiu!? #brasileiragem #gigantespornatureza #seleção #seleçãobrasileira #cbf #nike #nikefootball

A post shared by Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol) on Mar 21, 2018 at 3:25am PDT