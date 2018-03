En declaraciones que cita la página web en español de la Bundesliga y que remiten a medios alemanes, los cuales no se especifican, Vidal señaló frente a lo que espera del Campeonato del Mundo:

“Me gustaría que Colombia y mi buen amigo James pudieran ganar la Copa del Mundo en Rusia!”

Señala el sitio de la liga alemana que esta declaración “no es sorpresa para nadie, puesto que (Vidal) le tiene bastante respeto y estima a los ‘cafeteros’” y porque además considera que Colombia fue uno de los mejores equipos a los que enfrentó Chile en las eliminatorias a Rusia.

Para el ‘Rey Arturo’, “la Copa debe llegar al vestuario del Bayern Múnich”. Así las cosas también dice que quedaría contento si la vuelve a ganar Alemania.

No obstante, el volante austral reveló que posiblemente no verá los partidos de Rusia 2018. “Antes de sufrir ante la tele por no estar allí, prefiero descansar”, lo citó Goal.