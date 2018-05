Las grabaciones las subió Mabel luego de anunciar que luego de 10 años de matrimonio civil con el extenista Sebastián Decoud decieron retomar el sueño que tenían desde hace mucho tiempo de casarse por la iglesia.

Dicho plan se había interrumpido por dos embarazos: uno triste, pues Mabel perdió a los gemelos que esperaba, y uno feliz, del que resultó Mateo, que ahora tiene 6 años y es el compañero de Luca, el otro hijo de la pareja que nació en mayo de 2016.

No obstante, ahora que retomaron los planes y Sebastián le volvió a dar un anillo de compromiso, Mabel ya está en los preparativos de su matrimonio y pidiendo consejos a sus seguidores, aunque ya adelantó varios detalles de cómo espera que sea su boda.

Aseguró que la ceremonia no se realizará en su natal Barranquilla, sino en Cali, ciudad en la que reside con su esposo e hijos actualmente.

Igualmente, manifestó que no quiere una reunión “aparatosa”.

“No va a ser una boda gigante de 800 invitados o 200 invitados. Las personas que me conocen a mí saben que yo soy de grupos chiquitos, como de mis amigos de toda la vida, esas personas que han estado siempre como en las buenas y en las malas, que han sido como testigos de estos 10 años, ellos son los que van a ir. No me gusta la gente por compromiso”, explicó.

Además, añadió que, sí o sí, la boda debe ser en una hacienda, pues ese ha sido su sueño de toda la vida, más no en una playa, por su cabello y porque “no soporto sudar”, narró.

Incluso, puso de ejemplo un matrimonio de película, el de los protagonistas de ‘Crepúsculo’ Edward y Bella para que sus seguidores entendieran cómo es su boda soñada.

“Yo no sé si ustedes se vieron ‘Crepúsculo’. Bueno, ese matrimonio que tuvieron ellos, ese es mi sueño. ¡Eso sueño yo, con una hacienda [la más divina de todas] y un superbosque encantado, superfloral! ¡Quiero eso, algo supermágico y romántico!”, expresó.

Por eso, a continuación publicamos las historias donde la expresentadora de ‘El Lavadero’ contó todo esto, pero además un video del matrimonio de ‘Crepúsculo’.