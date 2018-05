La toma fue captada para una portada de Cromos que hizo Ana Sofía luciendo un vestido de baño blanco, a sus 16 años.

Por eso, en esa época, la revista tituló su edición “Un pecado llamado Lolita”.

Desde ese entonces, la paisa ya era destacada por su belleza y sus cualidades como modelo.

De ahí que el medio agregara en la portada una descripción con frases como: “Se llama Ana Sofía Henao. Tiene 16 años y un encanto que perturba las pasarelas”.

Ahora, la modelo revivió esa fotografía, con el numeral #TBT este jueves, y la han llenado de halagos en su cuenta de Instagram.

Gran parte de sus fans destaca que no le pasen los años y han escrito comentarios como: “Parece que aún tuvieras 16, jajaja” y “OMG, no has cambiado nada… Bueno, sí… Te has puesto más hermosa”.

Por su parte, otros destacaron que la cara de Ana Sofía se veía un poquito diferente, pues era más “cachetona”. Mientras tanto, unos pocos se centraron en decir que desde los 16 ya se había operado los senos.

Aquí la foto de la famosa en su juventud. Luego un par de imágenes recientes de ella, y varios de los mensajes que le han escrito sus seguidores por el #TBT.

#happy #life 💚😍 #magic Una publicación compartida de Ana Sofía Henao (@anasofiahenaoe) el 28 Abr, 2018 a las 12:48 PDT