La modelo Andreina habló de su nuevo amor por medio de una publicación de Instagram, donde demostró con un video y un post que la nueva persona que tiene a su lado la hace muy feliz.

“Me has hecho ser quien soy, devolviéndome esperanzas y sueños, me he enamorado de mis días, de la vida y de lo que hay en ella”, indicó la ex de Guarín, y añadió:

“Me cambia de humor con una sonrisa, la fortuna fue mía por conocerle y estoy agradecida por esto, agradecida por él…”

Por su parte, en el video se ven varias fotos de ella en diferentes partes del mundo, viajes que habría realizado con su nueva pareja, cuya cara no se alcanza a ver en algunos apartes de la grabación donde se aprecia que Andreina está con otra persona.

Esas imágenes tienen de fondo la canción ‘Abrázame muy fuerte’ de Juan Gabriel, en la que se oyen frases como:

“Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo que valió la pena t odo, todo lo que yo he sufrido” .

“No sé si es un sueño aún o es una realidad, p ero cuando estoy contigo es cuando digo q ue este amor que siento e s porque tú lo has merecido “.

“Con decirte amor que otra vez he amanecido l lorando de felicidad. A tu lado yo siento que estoy viviendo. Nada es como ayer”.

Aquí la romántica publicación de Andreina refiriéndose a su nuevo amor; ya solo falta que revele quién es el hombre que la tiene suspirando nuevamente.