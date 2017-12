Carolina Soto comparte la emoción de ver a su hijo caminando solo por primera vez

Tengo q contarles q hoy casi me da algo de la EMOCIÓN! Estaba arreglando una maleta en su cuarto y de un momento a otro se paro y camino solo hacia mi! El ya daba pasitos pero Solo no! LO QUE MAS AMO ES SU ALEGRIA Y SONRISA EN CADA PASO😂 va caminando y riendose el tambien esta emocionado! DIOSSSS estas creciendo a millll! COMPARTO CON USTEDES LO MEJOR DE MI DÍA DE HOY… VALENTINO❤️👶🏻 SI DIOSSSSS QUIERE🙏 CREO Q EN UN MES Q ES SU CUMPLEAÑOS ESTARA CAMINANDO EN SU FIESTA 🎊

