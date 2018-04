[Al final de esta nota podrás votar por tu rubia favorita]

La grabación fue compartida por Fanny Lu en Instagram, con una descripción en la que cuenta que con su baile no solo está a la moda con Yuri, sino demuestra la manera en que se quitan el estrés.

“Estamos desestresándonos”, dice @oficialyuri, ¡pero sí, muy a la moda! Estamos locas, ¿algún problema? #Xchallenge @Jbalvin @NickyJampr”, escribió la cantante y jurado de ‘La voz kids’ en la descripción del video.

En la escena, Yuri y Fanny lucen gorras con sus nombres, mientras hacen algunos de los famosos pasos de ‘X’, que se pusieron de moda desde hace alrededor de un mes cuando Nicky Jam y J Balvin lanzaron su popular canción.

El artículo continúa abajo

Y aunque las dos famosas han recibido elogios por su baile, en los comentarios de la escena hay varios mensajes exclusivos para destacar a Yuri.

“Jaja, qué ambiente tan agradable y contagioso”, “Me encantan estas dos locas hermosas, no saben la felicidad que me da al verlas, hacen que me olvidé de todos los problemas”, “Buena terapia de relajación; nueva moda”, “Que buen ritmo el de Yuri 😍”, Increíble la diferencia en el oído, se nota hasta bailando, mis respetos señora Yuri”, y “Jajaja, bailan chévere”, y “Divertidas… me gusta la chispa entre ustedes”, les han escrito.

Este es el #Xchallenge de la jurado y la asesora de ‘La voz kids’, ¿cuál de las dos rubias bailó mejor?