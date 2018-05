El concierto que Roger Waters traerá a Colombia el 21 de noviembre tendrá una imponente pantalla de 64 metros de ancho por 12 metros de alto que cubrirá de oriente a occidente la cancha del Estadio El Campín, 236 cabinas de sonido cuadrafónico envolvente, 332 puntos de luces y lásers, un montaje escenográfico que alcanzará más de 28 metros de altura sobre el piso, todo para lograr una experiencia sensorial alimentada por una producción audiovisual de última generación.

El artículo continúa abajo

A continuación, el esquema de precios para el anticipado espectáculo:

Cancha platino sentado – The Wall $1.000.000*

Cancha sentado – Comfortably numb $700.000*

Cancha general – Us + Them $200.000*

Occidental baja – Wish you were here $580.000*

Occidental alta – The dark side of the moon $250.000*

Oriental baja – Wish you were here $580.000*

Oriental alta – The dark side of the moon $250.000*

Norte baja – Time $99.000*

Norte alta – Animals $180.000*

*Aplican costos de servicio tiquetera Tuboleta.

Las entradas están disponibles en www.tuboleta.com. Los fans pueden asegurar sus entradas (máximo 4 por transacción) con las tarjetas crédito y débito de los bancos del Grupo Aval, también estarán habilitadas las plataformas Aval Pay (para compras presenciales y telefónicas de usuarios registrados en la aplicación, máximo 2 boletas por transacción) y Yeii (para usuarios registrados de la aplicación que descarguen el código de acceso en la ‘app’, pago con cualquier medio. Máximo 2 boletas por transacción. El código de acceso podrá ser utilizado en puntos físicos y página web de TuBoleta (se excluyen los puntos de venta TuBoleta ubicados en los Almacenes Éxito del País). 2000 boletas para usuarios Yeii.)

El show de Roger Waters promete llevar al espectador a una travesía compuesta por canciones de los álbumes más celebrados de Pink Floyd (‘The Dark Side of the Moon’, ‘The Wall’, ‘Animals’, ‘Wish You Were Here’), además del material en solitario de su álbum ‘Is This the Life We Really Want?’, editado el año anterior con gran éxito.

Información del concierto

Lugar: Estadio El Campín, Bogotá.

Fecha: Miércoles 21 de noviembre de 2018.

Hora: 8:00 p.m.

Apertura de puertas: 5:00 p.m.

Evento para mayores de 6 años, los niños menores de 14 años debe estar acompañados por sus padres o un adulto responsable, cada uno debe tener su boleta para ingresar. Localidades The Wall y US+THEM permiten ingreso únicamente para mayores de 18 años.