Al ser interrogada por Vicky Dávila sobre qué le diría en este momento y con la cabeza más fría a la mujer que le escribió, la ‘Reina de la tecnocarrilera’ no dudó en afirmar que “pienso lo mismo, que en vez de estar tuiteando, debería ahorrar platica para que se haga algo en la carita, a ver si mejora un poquito”, como se escucha en el minuto 32:35 del video que aparece al final de esta nota.

En la entrevista, Marbelle aseguró que con los hinchas de Millonarios no se disculpa porque “han sido superagresivos” y “no tengo porqué ofrecer disculpas a gente tan atrevida”.

Y a aquellas mujeres que la critican por sus palabras, siendo una madre de familia, les dice que “esto no tiene nada que ver con mis hijas, esto no tiene nada que ver con la educación de mis hijas. Esto tiene que ver con lo que yo soy, con lo que siento. Pero a los que se puedan haber sentido ofendidos, pues yo les pido disculpas, en un buen sentido, no es que me disculpe de lo que hice, porque yo realmente lo hago con plena conciencia y convicción de lo que estoy haciendo”.

Marbelle contó que no es la primera vez que explota contra los seguidores, pero señaló que “en el momento en que a mí no me respetan, no pueden esperar lo mismo de mí”.

Durante la charla con la emisora, la cantante también confesó que en las próximas elecciones ejercerá su derecho al voto por primera vez.