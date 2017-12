A Presentadora de ‘Muy buenos días’ el novio la habría golpeado, de nuevo

“Los vecinos andan aburridos con la cercanía de la parejita […] porque no es la primera vez que escuchan los gritos de sus peleas domésticas. Pero las cosas se salieron de madre el pasado 16 de diciembre cuando […] escuchaban la voz de Adriana suplicándole a Brian: ‘Por favor no me pegues más, no me pegues’”, aseguró ‘la Negra’, en su sitio web Pasa el chisme.

Ahí, además, afirmó que los vecinos de la presentadora de ‘Muy buenos días’ y el actor están tan cansados con la situación que hasta han pensando en emprender acciones en su contra.

“Como están las cosas, andan a la expectativa de tomar una decisión drástica hacia los famosos porque ya no les toleran más ser partícipes de estas garroteras […] Diálogo, diálogo o a cambiarse de vivienda. Porque donde están actualmente la cosa se tornó color de hormiga por las quejas de los habitantes del edificio”, agregó ‘la negra Candela’.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que una disputa de Adriana y Brian termina siendo noticia en medios que comparten noticias de la farándula nacional. Hace poco más de un año, Vea y La red también publicaron una historia en la que señalaba que esta famosa pareja se había peleado en la calle, a la salida de un coctel.

En esa disputa hasta hubo manoteos del actor y, además, se vio afectada la mamá de la presentadora de ‘Muy buenos días’, según informaron la revista y el programa, en su momento.

Igualmente, en enero de 2016, medios reportaron que la pareja se enfrentó en la portería de un conjunto residencial y en esa discusión, incluso, se habría presentado un forcejeo entre Adriana y Brian.

Aparte de la disputa, este mes, los novios fueron noticia porque 15 Minutos aseveró que la presentadora de ‘Muy buenos días’ y el actor estaban pensando en casarse.

Sin embargo, en su nota ‘la Negra candela’ añadió esta pregunta: “¿¡Humm!, muchachos, si esto es antes de casarse como será cuando ya lo estén?”.

Hasta el momento, ni Adriana ni Brian han desmentido este reciente reporte de maltrato del actor a la presentadora. Incluso, tres días después de esa supuesta pelea el artista compartió esta foto en Instagram, donde luce muy feliz con su novia y le expresó cuánto la ama.