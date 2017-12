‘Palo’ a organizadores de la Feria de Cali por desaire a Willie Colón en concierto

Así se lee en decenas de trinos que han escrito las personas que cuestionan lo sucedido con Willie Colón.

También en una publicación que hizo en esa red social el mismo cantante, pidiendo disculpas por lo que pasó en el concierto, pero aclarando que no fue su culpa.

“Disculpas a los caleños… Estábamos listos para tocar 2 piezas más pero nos cortaron el tiempo”, señaló Colón.

Disculpas a los caleños… Estábamos listos para tocar 2 piezas más pero nos cortaron el tiempo. — Willie Colón (@williecolon) 28 de diciembre de 2017

Eso molestó más a los críticos, que empezaron a enviar mensajes de disculpas al cantante y a escribir comentarios, con más fuerza, contra los organizadores de la Feria de Cali, la Alcaldía de esa ciudad, entre otros.

Y es que para muchos, los organizadores no solo le hicieron un desaire a Colón, sino que este fue por darle prioridad a otros géneros musicales, como el reguetón, que no son tan representativos para la cultura caleña como sí lo es la salsa.

Estos son algunos de los varios trinos en los que los asistentes y caleños han mostrado su inconformismo con el concierto de la Feria de Cali.

En algunos de los comentarios, además, se cuestionan los altos precios por los que estaban vendiendo la comida y el trago en el evento, y la emergencia que hubo cuando un asistente lanzó, al parecer, un gas lacrimógeno que afectó a varias personas, que requirieron traslado a clínicas cercanas al Estadio Pascual Guerrero, donde se realizó el concierto, publicó RCN Radio y la cuenta de Twitter Cali es Cali.

Fuimos muchos a verlo y a escucharlo… Que vergüenza que hagan esto con un icono de la salsa.. Usted es un señor.. Pedir disculpas.. Disculpas deberían de pedirle esa parrandada de buenos para nada.. Como han degradado nuestra feria de Cali.. A usted perdon por esta imagen — geovanny bastidas (@geovannybastida) 28 de diciembre de 2017

Maestro…antes como caleño le pido disculpas a usted por la FATAL!! organizacion de #Superconcierto y sus nefastos horarios… Dios te Bendiga y ojala reciba una disculpa publica!!😣😣😣 — Eddie Salazar (@ediesalazar) 28 de diciembre de 2017

Que pena maestro con Ud. Todos queríamos verlos tocar. Con lo poquito que lo dejaron hizo un show impresionante. Una vergüenza la organización de la feria. Cali es salsa NO regueton. — AF (@PIPEVR1980) 28 de diciembre de 2017

@Corfecali @FeriaDeCaliOf @feriadecali #superconcierto desde cuándo en una feria de la ciudad de la salsa es más importante el regueaton que la salsa?? una eminencia como @williecolon cómo no lo dejan finalizar su show? falta de respeto total! — Jakire BZ (@jakireb) 28 de diciembre de 2017

Nunca en mi Cali, puede estar el reguetoon por encima de la Salsa, ni mucho menos J balvin por encima del gran @williecolon que falta de respeto @Corfecali deberia de ofrecer disculpas publicas a Willie #Superconcierto — Sebastian Cabrera (@SebasCabreraRoj) 28 de diciembre de 2017

Todas las personas que asistimos estamos apenadas con @williecolon lo sentimos mucho, que falta de respeto departe de las personas de @ALSeventos con usted maestro, igualmente como siempre usted es GRANDE! — Laura🖤 (@L95Medina) 28 de diciembre de 2017

A quién suban no es el problema. Respete los gustos de todos. Lo vergonzoso es haber sacado a Willie Colón por la puerta trasera. De quinta eso. — Jorge De la Cruz (@jorgeDeIacruz) 28 de diciembre de 2017

Discúlpenos maestro y gracias por venir a Cali siempre. Esta es su casa. — Watusi Caycedo (@WatusiCaycedo1) 28 de diciembre de 2017

Que falta de respeto. Increible que los organizadores se atrevan a pasar por encima de Ud y de la gente que lo fue a ver. Por darle el show a un reguetonero de turno que no tiene nada que hacer al lado en suyo y que no representa el gusto de nosotros los caleños. — PATRICIA MARTINEZ. (@PATRICIAMARTINB) 28 de diciembre de 2017

Te aclamo @williecolon, estoy por los veinte y fui a ese superconcierto pensando en vos como una de mis prioridades. Te pido disculpas en nombre de una #Cali que hoy me ha costado reconocer.

¡Viva la salsa! — ☼Daniela Ceballos (@_Ceballitos) 28 de diciembre de 2017

Lo hecho en Cali con @williecolon no tiene nombre. Una falta de respeto incomprensible para con un hombre que le ha dado tanto a la música y a la sociedad. Mil disculpas a él y total desaprobación a los organizadores de la #FeriaDeCali — Wilson Ordoñez (@WilsonOrdonezV) 28 de diciembre de 2017

Discúlpanos @williecolon Cali quería brindarte mucho más ! — Carolina Muñoz C. (@sonkaribean) 28 de diciembre de 2017

De quinta e imperdonable la chabacanería y mal manejo de @AlcaldiaDeCali @Corfecali al maestro @williecolon que le cortaron la presentación. Asi no se trata a un ilustre salsero y visitante.😡 — Luz Omayra (@LuzO_) 28 de diciembre de 2017

Carlos Vives tocó hora y media en vez de los 30 Minutos acordados — Alpa Chino (@AguilaHarpia) 28 de diciembre de 2017

3 canciones al gran @williecolon ? Perdonalos willie no saben lo que hacen, pero volvé, volvé siempre !!! — luis felipe tamayo (@TamayoFelipe) 28 de diciembre de 2017

Como van a sacar a @williecolon en su tercera canción :( — Lau (@LauraEsc0bar) 28 de diciembre de 2017

Cuando la gente se estaba conectando con @williecolon

Lo sacan

que tristeza el super concierto — ANDRES VARGAS (@andresvar88) 28 de diciembre de 2017

#Superconcierto @Corfecali @FeriaDeCaliOf el peor concierto de la historia.

La salsa paso a hacer relleno, 7:30pm apenas ingresando, wiskey era la bebida oficial (guaro cero), el tema de las comidas un desastre, ese irespeto al gran @williecolon y para rematar aguacero monumental — Cristhian Aragon (@lambersinho) 28 de diciembre de 2017

Lo cortaron después de 3 canciones. Ni siquiera lo dejaron despedirse,le voltearon la tarima — Camilo Gómez (@CamiloGO1993) 28 de diciembre de 2017

Que falta de respeto con todo un grande de la música, cortarlo tan abruptamente solo por cumplir con el tiempo…así no es #PenaAjena Mil disculpas maestro @williecolon https://t.co/HUQ6hdv4Cz — Andres F. Gonzalez (@pipefm69) 28 de diciembre de 2017

De lo peor en años … Mala logística.. Al maestro @williecolon solo 3 discos….. Que pena con los visitantes… Un sonido de verbena de barrio — Rodrigo ! (@rodrorivera) 28 de diciembre de 2017

@FeriaDeCaliOf q falta de respeto con los artistas la india y @williecolon q decepción.. queremos más de @williecolon — JOSE OLMEDO (@JOseolmedo) 28 de diciembre de 2017

Me quedé con la garganta lista para gritar Simón, Simoooooooon, Simón @williecolon 😔 — α. (@alegoyes_) 28 de diciembre de 2017

Mi sueño es escuchar Mi sueño en vivo, algún día se cumplirá, maestro William Anthony Colón @williecolon — Chami. (@Cami_RV) 28 de diciembre de 2017

Vea pues y luego dicen que ellos cobran dizque para pagar la seguridad extra en estos eventos y que la gente que asiste a estos eventos privados son decentes — constain abadia (@constainabadia) 28 de diciembre de 2017

El colmo una feria de Cali y solo licor importado, donde esta el impulsar lo nuestro — Alexa Vivas (@alviar369) 28 de diciembre de 2017

Cabe mencionar que, hasta el momento, ni la Alcaldía ni ninguno de los organizadores ha hecho referencia a estas situaciones reportadas por los asistentes.

Igualmente, que los asistentes y Willie Colón no fueron los únicos que se quejaron por lo sucedido en el concierto de la Feria de Cali. La India, otra de las artista invitadas también reportó problemas de sonido y con los técnicos que pusieron los organizadores, pues querían apagarle el sonido.

Eso aseguró la India a través de su cuenta de Facebook, donde además señaló que solo la dejaron interpretar tres temas.

“En la feria celebraron 60 años de música, me hubiese gustado que el sonido fuera mucho mejor, mi equipo se fajaron para que no me quitaran el sonido, solo 3 canciones y el pueblo de Cali estuvo tan divino gozando con todos los artistas que estuvieron cantando. Mi consejo es que dejen que los técnicos que viajan con los artistas hagan su trabajo sin ningún obstáculo para que todo salga mucho mejor, porque cuando el sonido es horrible te quita la oportunidad de cantar… Sin embargo, ¡¡¡¡los técnicos querían apagarme el sonido muy mala honda!!!!”, aseveró.