Actor Brian Moreno niega haber golpeado a novia, presentadora de ‘Muy buenos días’

Moreno catalogó las acusaciones de Graciela Torres, conocida como ‘la Negra candela’, como graves. Y afirmó que por estas ha recibido insultos y hasta amenazas de muerte, al punto que en el comunicado que emitió, y que publicó la revista Vea, el artista señaló:

“Hago responsable a la señora Graciela Torres, con respecto a mi seguridad personal, la de Adriana y de nuestras familias, en relación a todas las amenazas recibidas”.

En su comunicación, el actor —reconocido por protagonizar la bionovela sobre Galy Galiano y por ser hijo del actor Marlon Moreno— también explicó qué estaba haciendo el día (16 de diciembre) en el que según ‘la Negra’ golpeó a la presentadora de ‘Muy buenos días’; e indicó que es falso que comparta apartamento con su novia.

El artículo continúa abajo

“Quiero negar y rechazar de manera contundente dichas acusaciones y cualquier otra derivada de esta malintencionada información; ese día me encontraba con Adriana y su familia celebrando una novena de Navidad en casa de unos amigos […] Aclaro también que Adriana y yo no vivimos juntos, ella vive con su familia y no es como la señora Graciela Torres también erradamente afirma”, expresó.

Igualmente, Moreno hizo referencia a otras noticias publicadas meses antes por diversos medios, citando como fuente afirmaciones de programas como La red y revistas como Vea, y en las que también se le acusaba de haber tenido peleas públicas con la presentadora de ‘Muy buenos días’:

“Desde hace tres años Adriana y yo somos novios y tenemos una relación estable basada en el respeto y el amor que nos tenemos, y doy mi palabra que a lo largo de nuestra relación nunca la he maltratado ni física ni verbalmente […] Hemos sido calumniados como pareja y víctimas de chismes malintencionados donde afectan nuestra relación, familia y trabajo, como haber dicho que dejé tirada a Adriana y a mi suegra cuando lo que realmente hice fue ir por un taxi para que mi suegra no tuviera que caminar”.

“No podemos permitir que se sigan presentando este tipo de acusaciones que afectan la imagen, la familia y la carrera de una persona”, puntualizó.

Por su parte, Adriana también emitió un comunicado en el que, como su novio, rechazó la acusación y réplica de lo dicho por ‘la Negra candela’, y confirmó que su pareja no la ha maltratado:

“Si yo tuviera algo que denunciar lo haría ante la autoridad correspondiente”, dijo.

Asimismo, envió un mensaje invitando a “no acudir a la violencia solo por comerle cuento alguien tan dañino, pues la presentadora también aseveró que su pareja ha recibido amenazas por el señalamiento de ‘la Negra’.

“Les pido respeto y pensar antes de emitir una opinión sobre la vida de otros, porque solo están siguiendo el mal ejemplo de algunos muy malos comunicadores y periodistas de este país. Y ojalá me ayuden a mí a replicar este mensaje tanto como se ha multiplicado la mala fe de quienes empezaron este desastre”, añadió.

Este es el comunicado del actor, compartido por Vea en su cuenta de Instagram; y el de la presentadora, subido por ella a la misma red social. Sus versiones fueron publicadas este sábado, un día después de que se registraran las acusaciones de ‘la Negra candela’